Rust dev для blockchain Solana

Нужен бэкендер для разработки разделов Liquidity, Pools, Farms аналогично сайту raydium.io.

У вас должно быть полное понимание работы смарт-контрактов. Хорошее знание английского, для чтения документации. Желателен опыт работы с solana.

В отклике укажите стоимость вашего часа работы, предположительные сроки создания указанных выше разделов, ваш опыт с web3.