Компании, занимающейся автоматизацией маркетинга в социальных сетях требуется специалист по настройке email рассылки. Нужен специалист по email рассылке, который смог бы настроить нам сервис по рассылке писем и, возможно, в дальнейшем иногда помогать нам с рассылками ...
Требуется PHP developer(Full-stack) - на постоянную работу!
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Требуется PHP developer(Full-stack) - middle, senior - на постоянную работу
Стаж работы: не менее 3-х лет
Необходимые навыки:
* PHP
*VueJS
* Laravel | Yii
* Wordpress
* HTML + CSS
* AJAX
* JavaScript/JQuery
* mySQL
* Понимание архитектуры MVC
* Рефакторинг
Свое резюме отправляйте на наш адрес: [email protected]
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