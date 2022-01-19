Требуется PHP developer(Full-stack) - на постоянную работу!

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка738 просмотров
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Требуется PHP developer(Full-stack) - middle, senior - на постоянную работу

Стаж работы: не менее 3-х лет

Необходимые навыки:

* PHP

*VueJS

* Laravel | Yii

* Wordpress

* HTML + CSS

* AJAX

* JavaScript/JQuery

* mySQL

* Понимание архитектуры MVC

* Рефакторинг

Свое резюме отправляйте на наш адрес: [email protected]

PHP
2 года назад
3_sferi
Иван 
37 летМолдова
3 года в сервисе
Был
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