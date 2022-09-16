Joomla сайт2 правки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки277 просмотров

Нужно Поправить футер

и

Изменить название кнопки в товаре

Joomla
3 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

ValeriiB
Валерий 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Спасибо за время.
Пожалуйста

Заявки фрилансеров

Алмаз
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
ValeriiB
Валерий 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Артем
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Изменить на карте отображение координат

    Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать div class для баннера

    Необходимо разработать div class с названием 'rekl-info' для баннера. Код должен оборачивать существующий HTML-код баннера и добавлять статичную надпись 'РЕКЛАМА' в левом верхнем углу, а также иконку 'i' в правом верхнем углу. Иконка должна показывать URL ссылки при наведении. Сайт работает на WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка страниц на Wordpress

    $5

    Необходимо довести верстку страниц на Wordpress с использованием Elementor Pro. Требуется добавить несколько блоков и улучшить адаптивность для планшетов и мобильных устройств. Готовые страницы уже существуют, задача заключается в доработке.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать рип шпблона dle

    Необходимо выполнить полный рип шаблона dle для сайта hostinpl ru. Задача включает в себя HTML-верстку, которая должна быть качественной и соответствовать оригиналу.

    DLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать макет для интернет магазина (адаптив)

    Необходимо сверстать адаптивный макет для интернет-магазина с использованием HTML. Ожидается качественная и быстрая верстка, соответствующая современным стандартам. Подробности и требования к дизайну будут предоставлены после выбора исполнителя.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка html css

    Ищется специалист для верстки сайта на HTML и CSS по макету из Figma. Необходимо разработать примерно две страницы, следуя предоставленному дизайну. Важно учесть все элементы и стили согласно макету.

    CSSFigmaHTML
    HTML-верстка147 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лэединга на основе psd

    Требуется выполнить HTML-верстку полноценной страницы на основе предоставленного PSD-шаблона. Также необходимо создать адаптивную версию для мобильных устройств. Обеспечить корректное отображение всех элементов на различных экранах.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт

    Необходимо сделать копию сайта с HTML-версткой, включающей интеграцию оплаты Stripe и получение уведомлений о заказе. Ожидается уникализация верстки, если это возможно. Сайт состоит из нескольких страниц и имеет плеер. Важна быстрая реализация проекта без использования WordPress.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка по макетам figma

    $100

    Требуется выполнить HTML-верстку по макетам из Figma. Заказ включает создание адаптивной верстки на основе предоставленных материалов. Исполнитель получит ссылку на макеты для работы.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад