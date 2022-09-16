Необходимо обновить отображение координат на карте местонахождения на сайте Битрикс. Адрес офиса изменен, требуется заменить старые координаты на новые. Убедитесь, что обновления правильно отражаются на карте.
Joomla сайт2 правки
Нужно Поправить футер
и
Изменить название кнопки в товаре
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