Сверстать сайт казино

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок383 просмотра

Сверстать сайт казино по готовому дизайну на блокчейне Solana. чтобы можно было испробовать все в виртуальной сети без потери собственных средств, после чего вывести это все в реальную сеть для игроков.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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