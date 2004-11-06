Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
После оптимизации сайта скорость загрузки увеличилась более чем в ТРИ раза!
Ответный отзыв
Интересная работа, хорошая коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую данного заказчика.
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо Алексею за проделанную работу. Быстро включился задачу, понял слабые места тех. задания, сделал свои корректировки, дал объективную оценку. Не пропадал, быстро отвечал и был вовлечен в проект. Был рад посотрудничать =)
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация. Быстрая оплата.
$35
10 баллов
2 года назад
Рекомендую к сотрудничеству! Всё выполнено в указанные сроки и на высшем уровне профессионализма!
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую.
$65
10 баллов
2 года назад
CSSJavaScript
Выполнил задание быстро раньше срока, вносил свои предложения и периодически отправлял отчёты о работе. Исполнением очень доволен
Ответный отзыв
Понятное задание. Хорошая коммуникация. Рекомендую.
$15
10 баллов
2 года назад
WordPress
Сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
Хорошая коммуникация со стороны заказчика.