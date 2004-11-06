alexeyStrunin

Алексей alexeyStrunin

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Front-end Developer
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва
$100
10 баллов
2 года назад
Оптимизация сайта
После оптимизации сайта скорость загрузки увеличилась более чем в ТРИ раза!
Интересная работа, хорошая коммуникация и быстрая оплата. Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Доработка сайта
Спасибо Алексею за проделанную работу. Быстро включился задачу, понял слабые места тех. задания, сделал свои корректировки, дал объективную оценку. Не пропадал, быстро отвечал и был вовлечен в проект. Был рад посотрудничать =)
Хорошая коммуникация. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
guest_16675017458573
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
2 года назад
Сделать копию опросника
Рекомендую к сотрудничеству! Всё выполнено в указанные сроки и на высшем уровне профессионализма!
Чётко поставленная задача, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vitya576
Виктор 
20 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
2 года назад
Написать код онлайн тестирования на JavaScript
CSSJavaScript
Выполнил задание быстро раньше срока, вносил свои предложения и периодически отправлял отчёты о работе. Исполнением очень доволен
Понятное задание. Хорошая коммуникация. Рекомендую.
Ответный отзыв
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва
$15
10 баллов
2 года назад
Правки по WordPress
WordPress
Сделано быстро и качественно
Хорошая коммуникация со стороны заказчика.
Ответный отзыв
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