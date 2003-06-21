Суровый верстальщик, танцы с бубном, апартаменты, выезд, недорого!

👋 Привет!

Меня зовут Артем, родом из Москвы, 19 лет. Интересуюсь версткой еще с 7-ого класса. Очень много практиковался в любимом деле и готов выполнить задачи начального и среднего уровней.

﻿﻿ Делаю как для себя

Подхожу к заказам с большим энтузиазмом. Получаю огромное удовольствие, когда моя работа приносит удовольствие как мне, так и заказчику.

﻿﻿ Способы связи:

﻿﻿﻿ Оплата:

qiwi

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Отзывов пока что нет, т.к. я новичок в этом деле, но вы можете быть первым, кто его оставит : )