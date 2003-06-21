Суровый верстальщик, танцы с бубном, апартаменты, выезд, недорого!
👋 Привет!
Меня зовут Артем, родом из Москвы, 19 лет. Интересуюсь версткой еще с 7-ого класса. Очень много практиковался в любимом деле и готов выполнить задачи начального и среднего уровней.
Делаю как для себя
Подхожу к заказам с большим энтузиазмом. Получаю огромное удовольствие, когда моя работа приносит удовольствие как мне, так и заказчику.
Способы связи:
- telegram: https://t.me/xpoution
- gmail: [email protected]
Оплата:
- qiwi
- mastercard
Я против войны в Украине!