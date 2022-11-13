Обо мне:

Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать. Больше года обучался и практиковался в вёрстке сайтов. Даю гарантию, что в наименьший срок исправлю все ошибки, допущенные мной.

Умения и навыки:

HTML5.

СSS3 (SCSS).

JavaScript.

Adaptive / Responsive.

Сборщик Gulp.

Контактные данные: