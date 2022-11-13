Обо мне:
Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать. Больше года обучался и практиковался в вёрстке сайтов. Даю гарантию, что в наименьший срок исправлю все ошибки, допущенные мной.
Умения и навыки:
HTML5.
СSS3 (SCSS).
JavaScript.
Adaptive / Responsive.
Сборщик Gulp.
Контактные данные:
Telegram: @M1shark
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Портфолио
- Funiro(Адаптивная вёрстка)53 просмотра
- EcoCabins(Адаптивная вёрстка)нет просмотров
- Sweet-chest(Адаптивная вёрстка)38 просмотров
- Recidiviz(Адаптивная вёрстка)нет просмотров
- Infinizai(Адаптивная вёрстка)33 просмотра
- Grofly(Адаптивная вёрстка)21 просмотр
- Healthy switcher(сайт здоровой еды)70 просмотров
- HooBank(Адаптивная вёрстка)32 просмотра
- NFT(Адаптивная вёрстка)39 просмотров
- Fanatic(Адаптивная вёрстка)56 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
9 баллов
2 года назад
HTML
Все зроблено швидко і якісно. Рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв
Всё отлично, хороший заказчик
$15
8 баллов
2 года назад
Все отлично! Буду обращаться снова!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству
$5
10 баллов
2 года назад
Все быстро и качественно
Ответный отзыв
приятный в общении заказчик, чётко поставленное ТЗ
HTML-верстка
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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