days1s

Михаил days1s

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад

Обо мне:

Я начинающий фрилансер с огромным желанием работать. Больше года обучался и практиковался в вёрстке сайтов. Даю гарантию, что в наименьший срок исправлю все ошибки, допущенные мной.

Умения и навыки:

  • HTML5.

  • СSS3 (SCSS).

  • JavaScript.

  • Adaptive / Responsive.

  • Сборщик Gulp.

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Отзывы заказчиков

tkan_123
30 лет
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$25
9 баллов
2 года назад
Html вёрстка
HTML
Все зроблено швидко і якісно. Рекомендую до співпраці.
Всё отлично, хороший заказчик
Ответный отзыв
guest_16702532796555
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
8 баллов
2 года назад
Вёрстка Landing Page(есть небольшие анимации)
Все отлично! Буду обращаться снова!
Хороший заказчик, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
YordanAlena
Алена 
31 год
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Мелкие правки на сайте
Все быстро и качественно
приятный в общении заказчик, чётко поставленное ТЗ
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $5
от 1 дня
#776