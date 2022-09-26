Требуется адаптивная верстка страницы с использованием scss или sass. Необходимо соблюдать БЭМ, кроссбраузерность и принцип mobile first. Верстка должна быть семантической и валидной, без ошибок в консоли. Плавные анимации, отсутствие дерганности и сохранение структуры при замене изображений. Необходимо выполнить только верстку; интеграция на CMS будет выполнена отдельно. Макет будет предоставлен исполнителю.