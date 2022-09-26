Внести правки в верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен39 заявок555 просмотров

Добры день коллеги! Есть Лендинг и на нем нужно доработать блоки (добавить новый, поправить то что есть)

Файл во вложении.

3 года назад
pacr
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Игорь 
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HTML-верстка
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