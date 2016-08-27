pacr

Петр pacr

 
33 годаРоссия/Волгоград
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
SMM/Разработка сайтов/Работа с репутацией

Основное преимущество компании – наличие высококлассных специалистов, успешно проявивших себя в своей деятельности. Работая с нами вы можете получить полный комплекс digital услуг. Сильной стороной STORK является индивидуальный подход к каждому клиенту: внимательность к каждым мелочам перед началом проекта и заботливая поддержка клиентов после сдачи проекта.

Если вам необходим качественный продающий сайт, рейтинг и топы в поисковых системах, огромная конверсия клиентов, качественный медиаконтент (видео, аудио, анимация), сильный смм и бережное отношение к каждому клиенту, то WELCOME TO STORK!

Наши услуги:

  • SMM
  • Продвижение сайтов
  • Контекстная реклама
  • SERM (Управление репутацией)

Оплата

  • Карта Сбербанк
  • PayPal
  • Перевод Юнистрим
  • Оплата на расчетный счет
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Отзывы заказчиков
elza1
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Сайт под ключ.
Рекомендую. С поставленными задачами справляется быстро, четко. Приятен в общении.
Было приятно работать. Рекомендую.
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