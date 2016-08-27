SMM/Разработка сайтов/Работа с репутацией
Основное преимущество компании – наличие высококлассных специалистов, успешно проявивших себя в своей деятельности. Работая с нами вы можете получить полный комплекс digital услуг. Сильной стороной STORK является индивидуальный подход к каждому клиенту: внимательность к каждым мелочам перед началом проекта и заботливая поддержка клиентов после сдачи проекта.
Если вам необходим качественный продающий сайт, рейтинг и топы в поисковых системах, огромная конверсия клиентов, качественный медиаконтент (видео, аудио, анимация), сильный смм и бережное отношение к каждому клиенту, то WELCOME TO STORK!
Наши услуги:
- SMM
- Продвижение сайтов
- Контекстная реклама
- SERM (Управление репутацией)
Оплата
- Карта Сбербанк
- PayPal
- Перевод Юнистрим
- Оплата на расчетный счет
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
9 баллов
7 лет назад
Рекомендую. С поставленными задачами справляется быстро, четко. Приятен в общении.
Ответный отзыв
Было приятно работать. Рекомендую.