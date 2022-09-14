Переверстать проект на tailwind с применением SCSS & Flexbox

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок389 просмотров

Есть проект написанный на HTML, CSS, Bootstrap, JQuery.

Необходимо сделать рефакторинг стилей с применением Tailwind, Flexbox & SCSS.

Размер CSS файла 4000-5000 строк

BootstrapCSSHTMLjQuerySCSS
3 года назад
osivinyuk
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