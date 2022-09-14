Необходимо провести аудит сайта bettersleep.pro для устранения двух проблем: найти и удалить файл с вирусом, который блокирует отправку через Gmail, и удалить лишний facebook pixel, не затрагивая код google tag manager. Задача включает сохранение функционала сайта и поиск по имени бывшего владельца 'redventures'.