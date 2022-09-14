Сверстать страницу из фигмы

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок715 просмотров

Макет в фигме.

Требования к вёрстке в гисте. Работа принимается по соответствию кода заданным

критериям. Не оплачиваю код не соответствующий критериям.

Использование системы сборки будет плюсом, т.к. проект будет обрастать новыми страницами в дальнейшем.

Ожидаемый результат — ссылка на публичный репозиторий.

Прошу в отклике указывать предварительные сроки и ссылки на код выполненных работ.

FigmaNode.js
3 года назад
_pustoy
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