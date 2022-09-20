Адаптивна верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок459 просмотров

- Використовувати scss або sass для вибору за бажанням.

- використовувати БЕМ для верстки контекстно незалежними блоками.

- Кросбраузерність.

- Семетична, валідна верстка, відсутність помилок у консолі.

- Mobile first.

- У будь-якій анімації плавність, відсутність дерганності.

- При зміні будь-якого зображення, верстка не повинна валитися, змінюватися. Логотипи, іконки у тому числі.

- Це нова сторінка для існуючого сайту, тому бажано поменше використовувати глобальні стилі.

- Потрібна лише верстка, інтегрувати на CMS будемо самі.

Макет скину потенційному виконавцю

SASSSCSS
3 года назад
serg_omalchenko
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bigpit
Петр 
39 лет
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7 часов назад
3 года назад
$100
5 дней
Escrow
Петр всегда на связи - рекомендую Все по делу, качественно и оперативно
Спасибо за работу!

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