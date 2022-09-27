Потрібно зверстати просту адаптивну сторінку для Magento. Основні вимоги: клікабельні кнопки та адаптування під різні розміри екрану. Макет надається за запитом. Завдання термінове, необхідно завершити до 15.09.
Доверстать страницу-лендинг (ПК+МОБ. ВЕРСИЯ)
Доверстать на поддомене www.montag.stopradiators.ru лендинг по монтажу водяного теплого пола (ПК+МОБ. ВЕРСИЯ)
Нужно адаптировать и исправить текущие проблемы.
Страница (большая часть работы уже выполнена)
https://montag.stopradiators.ru/
Вот макет https://www.figma.com/file/CY3jFAEl7sdgBTV4V1qCHU/7).-%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%93-%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%96-%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%90-(%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9B)
Нужно долелать согласно макету 1 в 1! И грамотно оптимизировать под пк и мобильные устройства.
1. Делать максимально быструю загрузку страницу в обоих версиях
2. Полная адаптация под все устройства и браузеры. Страница будет использоваться для рекламы в Директе и SEO. Чистый корректный валидный код.
3. Формы заявки с кнопок там же в макете лежат. Все кнопки на обратную связь и заявки должны корректно работать.
4. Квиз-опросник (код интеграции дадим).
5. Нужно установить якоря для метрики чтобы отслеживать выполнение целей (обсуждается).
6. Материалы…
- Текст для вопросов-ответов
https://disk.yandex.ru/i/grwv69g5iqzCOQ
- Фотографии и текст для блока выполненных работ (сейчас там только один объект прописан)
https://disk.yandex.ru/d/WM--GLQ6OQ-sPg
7. Просьба квиз адаптировать под ширину текущей контентной части (обсуждается). Сейчас там размеры от старого сайта, у которого контентная часть была уже.
8. В прилетающих заявках как с квиза так и форм обратной связи чтобы в заголовке письма было написано с какого лендинга прилетела заявка.
9. Карта не совсем верно нарисована. Нужно указать конкретную точку где мы находимся.
10. Формы обратного звонка находятся справа в макете
11. Функционал страниц в обеих версиях я расписал в комментариях в первом варианте обоих макетов для наглядности
https://www.figma.com/file/FF9aZmBXqmg1HSRGRoCXpB/8)-(%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9A%D0%9E-%D0%A4%D0%A3%D0%9D%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B)-%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%93-%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%90%D0%96-%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%90
12. Поставит счетчик метрики. Код метрики лежит в папке на поддомене.
13. Все заявки с форм должны прилетать на три разные почты (дадим)
14. Не должно быть никаких приколов с отображением на всех экранах. Все должно быть ровно по макету.
Выбранный исполнитель
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