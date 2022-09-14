Требуется переверстать 3 страницы сайта на OpenCart. Макеты с дизайном предоставлены. Срок выполнения — 10 дней. Задача срочная, но несложная.
Обновить верстку сайта на Opencart по макетам из Figma
Есть интернет-магазин на Opencart.
Задача:
- Обновить кроссбраузерную адаптивную вёрстку в строгом соответствии с макетами: главная, каталог, товар, корзина, инфо-страницы, формы и меню, слайды для баннера на главной странице. Пример макета веб-страницы с активными элементами прилагается.
- Натянуть верстку на сайт.
Требования к исполнителю:
- Твердые знания HTML, CSS, JS, PHP, Opencart.
- Возможность приступить к проекту как можно быстрее и довести его до конца
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