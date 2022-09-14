Обновить верстку сайта на Opencart по макетам из Figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок1184 просмотра

Есть интернет-магазин на Opencart.

Задача:

  • Обновить кроссбраузерную адаптивную вёрстку в строгом соответствии с макетами: главная, каталог, товар, корзина, инфо-страницы, формы и меню, слайды для баннера на главной странице. Пример макета веб-страницы с активными элементами прилагается.
  • Натянуть верстку на сайт.
Сайт не очень большой - 8 категорий, 6 инфо страниц. Работы по времени на 2-3 недели.

Требования к исполнителю:

  • Твердые знания HTML, CSS, JS, PHP, Opencart.
  • Возможность приступить к проекту как можно быстрее и довести его до конца
В откликах указывайте пожалуйста свою почасовую ставку и свою временную оценку проекта.
CSSFigmaHTMLJavaScriptOpencartPHP
3 года назад
gazgold
Крутов 
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