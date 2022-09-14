Лендинг для онлайн-казино и вирт.спорта

$800
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт25 заявок554 просмотра

ТЗ дадим

Брендбук айдентика - имеется

лучше, если выполнен не на конструкторе

если на конструкторе, то так, чтобы это сразу не читалось

сроки - неделя

3 года назад
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