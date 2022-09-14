Необходимо сверстать заново разделы сайта-примера, чтобы получить идентичный вид. Результат должен быть представлен в формате HTML, CSS и JS. Требуется избегать использования sass, gulp и аналогичных инструментов. Ищем исполнителей из РФ и РБ с хорошими отзывами и репутацией.
Сделать лендинг на Тильде через Zero-блоки
Нужно сделать лендинг на Тильде через Zero-блоки.
Структура и тексты уже готовы. Необходимо просто это красиво сверстать.
Общие требования:
- Используем zero-блоки
- Используем 1-2 шрифтов без засечек
- Дизайн должен быть легким, не перегруженным и хорошо отображаться на всех видах устройств
- Кнопки должны быть яркими и выделяющимися. Можно сделать анимацию. На кнопки должно хотеться нажать
- На одном экране не должно быть много элементов, не более 4 групп
- Можно использовать любые фото с интернета. Но не используем избитые изображения с фотостоков с людьми типо таких: https://skr.sh/sFvtHhFOTfd?a , https://skr.sh/sFvMUMKgnZy?a и т.д.
Вот подробное ТЗ с текстами:
https://drive.google.com/file/d/198oNdUPZNdFk6D9Qxs4gtzhIoy9HrdFS/view?usp=sharing
Также прикрепил его к проекту.
Оплата: 3 000 руб.
Заявки фрилансеров
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