Сделать лендинг на Тильде через Zero-блоки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок445 просмотров

Нужно сделать лендинг на Тильде через Zero-блоки.

Структура и тексты уже готовы. Необходимо просто это красиво сверстать.

Общие требования:

- Используем zero-блоки

- Используем 1-2 шрифтов без засечек

- Дизайн должен быть легким, не перегруженным и хорошо отображаться на всех видах устройств

- Кнопки должны быть яркими и выделяющимися. Можно сделать анимацию. На кнопки должно хотеться нажать

- На одном экране не должно быть много элементов, не более 4 групп

- Можно использовать любые фото с интернета. Но не используем избитые изображения с фотостоков с людьми типо таких: https://skr.sh/sFvtHhFOTfd?a , https://skr.sh/sFvMUMKgnZy?a и т.д.

Вот подробное ТЗ с текстами:

https://drive.google.com/file/d/198oNdUPZNdFk6D9Qxs4gtzhIoy9HrdFS/view?usp=sharing

Также прикрепил его к проекту.

Оплата: 3 000 руб.

Tilda
3 года назад
seowin
Никита 
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