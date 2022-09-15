Требуется верстка блоков с Figma для внутренних страниц. Необходимо реализовать базовую анимацию (ховеры, мягкий скролл), параллакс для баннера, а также обеспечить быструю загрузку страниц и полную адаптацию под все устройства и браузеры. Код должен быть чистым и валидным. В заявке указать 'белый лев'.