День добрый!

Верстка с фигмы. Необходимо сверстать блоки для внутренних страниц. Сложных элементов нет, базовая анимация (ховеры, мягкий скролл и т.д.) + параллакс для баннера героя там где присутствует этот блок. В уже проделанной верстке параллакс присутствует, думаю можно просто заменить изображение. Oптимизировать под пк и мобильные устройства. Адаптивность на усмотрение верстальщика.

1. Cделать максимально быструю загрузку страниц.

2. Полная адаптация под все устройства и браузеры.

3. Чистый корректный валидный код.

Также выбранному исполнителю будет предложено еще 2 внутренние страницы.

https://www.figma.com/file/iFOLT9K4tOREVfNRQ3el0q/Denologix_updates?node-id=0%3A1

В своей заявке напишите 'белый лев', чтобы я понимал что вы прочитали описание.