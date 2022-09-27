Верстка с фигмы

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен47 заявок655 просмотров

День добрый!

Верстка с фигмы. Необходимо сверстать блоки для внутренних страниц. Сложных элементов нет, базовая анимация (ховеры, мягкий скролл и т.д.) + параллакс для баннера героя там где присутствует этот блок. В уже проделанной верстке параллакс присутствует, думаю можно просто заменить изображение. Oптимизировать под пк и мобильные устройства. Адаптивность на усмотрение верстальщика.

1. Cделать максимально быструю загрузку страниц.

2. Полная адаптация под все устройства и браузеры.

3. Чистый корректный валидный код.

Также выбранному исполнителю будет предложено еще 2 внутренние страницы.

https://www.figma.com/file/iFOLT9K4tOREVfNRQ3el0q/Denologix_updates?node-id=0%3A1

В своей заявке напишите 'белый лев', чтобы я понимал что вы прочитали описание.

FigmaNode.js
3 года назад
getlion
36 лет
3 года в сервисе
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2 года назад

Выбранный исполнитель

H0lyM0lly
21 год
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2 часа назад
3 года назад
$100
4 дня
Escrow
Спасибо Дмитрию за проделанную работу. Качественно и в сроки. Адекватно реагирует на правки, оказывает поддержку после сдачи проекта. Работаем дальше!
Евгений - отличный и приятный в общении человек. После выбора меня исполнителем, созвонились и обговорили все детали проекта. Очень приятно работать с человеком который четко понимает что хочет. Быстрые ответы на сообщения, так же оплатил больше чем договаривались! Буду рад будущему сотрудничеству. Спасибо за работу, однозначно рекомендую! 👍

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