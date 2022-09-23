Сверстать элемент

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки444 просмотра

Необходимо заверстать элемент плавающего блока для действующего сайта,  с учетом текущей верстки и последующей интеграции. Задача в прикрепленном файле. Исходник элемента в виде psd файла будет предоставлен.

Цена/Сроки

3 года назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

GrayCat-3
Ирина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
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3 года назад
$30
1 день
Escrow
Как всегда отличная работа! Рекомендую!
Всё отлично, рекомендую! Спасибо за сотрудничество.

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