Требуется разработка одностраничного приложения (SPA) с использованием API. Необходимо реализовать функционал авторизации, управление данными (создание, редактирование, удаление), редактирование карточек через перетаскивание элементов и возможность отправки карточки в API для печати. Готовые скрипты могут быть использованы.
Сделать верстку на проект
Необходимо разработать SPA, используя API.
Необходимо будет реализовать функционал:
Авторизации и разделения по ролям;
Создания, редактирования и удаления данных;
Редактирование карточки (визитки), путём перетаскивания на ней элементов. (можно найти готовый скрипт)
Так же должна быть возможность отправить эту карточку в API и распечатать на принтере; (можно найти готовый скрипт)
https://www.figma.com/proto/JKpCkqPrRhO2QSYgwoEkoh/Project-%5BWeb%5D?node-id=157%3A11888&starting-point-node-id=157%3A11888
Заявки фрилансеров
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