Требуется выполнить верстку одной страницы по макету из Figma с использованием HTML, CSS и SCSS. Необходимо строго следовать методологии UpCss, подключить Bootstrap5, избегая использования гридов и фиксированных величин. Также учтите, что в дальнейшем будет разрабатываться адаптивная версия. В заявке укажите фразу 'черный гагальмак' для подтверждения прочтения описания.