Сделать верстку на проект

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок494 просмотра

Необходимо разработать SPA, используя API.

Необходимо будет реализовать функционал:

Авторизации и разделения по ролям;

Создания, редактирования и удаления данных;

Редактирование карточки (визитки), путём перетаскивания на ней элементов. (можно найти готовый скрипт)

Так же должна быть возможность отправить эту карточку в API и распечатать на принтере; (можно найти готовый скрипт)

https://www.figma.com/proto/JKpCkqPrRhO2QSYgwoEkoh/Project-%5BWeb%5D?node-id=157%3A11888&starting-point-node-id=157%3A11888

Node.js
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