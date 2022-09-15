Сверстать сайт на тильде

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка525 просмотров

Необходимо сверстать готовый дизайн из фигмы в тильде. Прописать мета-теги к каждой странице.

Всего 8 страниц. 6-11 блоков на каждой (есть повторяемые между страницами).

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