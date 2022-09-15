Ищется фронтэнд-разработчик для создания интерфейса на React (Next) с использованием дизайна из AdobeXD. Необходима интеграция с бэкэндом на Laravel. Техническое задание и дизайн готовы. Работа в команде с бэкэнд-разработчиком.
Сверстать сайт на тильде
Необходимо сверстать готовый дизайн из фигмы в тильде. Прописать мета-теги к каждой странице.
Всего 8 страниц. 6-11 блоков на каждой (есть повторяемые между страницами).
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