Вёрстка письма для рассылки из Illustrator

Необходима адаптивная вёрстка письма под рассылку.

Макеты в Adobe Illustrator. Есть некоторые комментарии по макету. Желательно изменить минимальный размер шрифта хотябы до 12 пикселей. Шрифт использовать Tahoma. Есть отдельный макет под мобильную версию, но его можно не использовать, если получится всё сделать с десктопного. Желательно сделать сегодня.