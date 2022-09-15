Вёрстка письма для рассылки из Illustrator

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок192 просмотра

Необходима адаптивная вёрстка письма под рассылку.

Макеты в Adobe Illustrator. Есть некоторые комментарии по макету. Желательно изменить минимальный размер шрифта хотябы до 12 пикселей. Шрифт использовать Tahoma. Есть отдельный макет под мобильную версию, но его можно не использовать, если получится всё сделать с десктопного. Желательно сделать сегодня.

3 года назад
just_ars
Крылов 
32 года
7 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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