Требуется сверстать элемент плавающего блока для действующего сайта. Учитывайте текущую верстку и подготовьте интеграцию. Исходник в формате PSD будет предоставлен. Подробности в прикрепленном файле.
Вёрстка письма для рассылки из Illustrator
Необходима адаптивная вёрстка письма под рассылку.
Макеты в Adobe Illustrator. Есть некоторые комментарии по макету. Желательно изменить минимальный размер шрифта хотябы до 12 пикселей. Шрифт использовать Tahoma. Есть отдельный макет под мобильную версию, но его можно не использовать, если получится всё сделать с десктопного. Желательно сделать сегодня.
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