Требуется фронтэнд на react (Next)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки374 просмотра

На проект требуется фронтэнд.

Сверстать дизайн с AdobeXD на react (Next) и связать с Laravel

Бэкэнд разработчик на laravel есть.

Работать нужно будет в паре.

Пишите только непосредственно разработчики. ТЗ и дизайн готовы.

Laravel
3 года назад
eXtatic
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
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