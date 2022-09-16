Нужно изменить код на БЭМ и добавить микрозаметки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок313 просмотров

Привет, есть простой проект на HTML, CSS и немножечко JavaScript, сам код довольно страный, по этому надо добавить микрозаметки и переписать код по метадологии БЭМ

Оставляйте свой тг!

CSSHTMLJavaScript
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guest_16633466917537
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rs_shchadei_it
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