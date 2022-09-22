Вёрстка лэндинга на webflow

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок684 просмотра

Есть готовый макет в фигме. Необходимо сверстать его на webflow с небольшой анимацией

FigmaWebflow
3 года назад
domninartem
Артем 
27 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Nexil_
Борис 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$50
2 дня
Крутой исполнитель! Рекомендую! Понял задачу, быстро и качественно справился с ней. Находился постоянно на связи, своевременно вносил правки. Приятно было вместе поработать, спасибо! Желаю больше новых и интересных заказов!)
Прекрасный заказчик. Четкое ТЗ и правки, приятный человек в общении. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество с Артемом.

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