HTML верстка сайтов различной сложности с нуля качественно и в срок.

Чем я занимаюсь:

HTML верстка сайтов различной сложности.

CSS стилизация.

Анимация сайтов CSS/JS.

Адаптирую сайты под любые устройства.

^Моя верстка легко интегрируется в WordPress, Joomla, Bitrix и так далее.

Гарантия на выполненную работу. В течение двух недель после сдачи готовой верстки я исправлю все упущенные ошибки которые были незамеченными.

﻿Мои Умения:

HTML

CSS

JS

SCSS/SASS

Flexbox

БЭМ

Мои контакты:

﻿E-Mail: ﻿[email protected]

﻿Viber: ﻿+37477208482

﻿WhatsUp: +37477208482

﻿Telegram: yur_torosyan

Образование: средняя профессиональная.

Портфолио: ﻿

^Работаю без предоплаты. Все оплаты будут после одобрения роботы заказчиком.