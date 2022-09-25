HTML верстка сайтов различной сложности с нуля качественно и в срок.
Чем я занимаюсь:
- HTML верстка сайтов различной сложности.
- CSS стилизация.
- Анимация сайтов CSS/JS.
- Адаптирую сайты под любые устройства.
Гарантия на выполненную работу. В течение двух недель после сдачи готовой верстки я исправлю все упущенные ошибки которые были незамеченными.
Мои Умения:
- HTML
- CSS
- JS
- SCSS/SASS
- Flexbox
- БЭМ
Мои контакты:
E-Mail: [email protected]
Viber: +37477208482
WhatsUp: +37477208482
Telegram: yur_torosyan
Образование: средняя профессиональная.
Портфолио:
^Работаю без предоплаты. Все оплаты будут после одобрения роботы заказчиком.
Портфолио
- Адаптивная Верстка сайта Coostels!8 просмотров
- Верстка страницы Shopno - Корпоративное агентство!30 просмотров
- Movee - Квартирные переезды По Москве и области30 просмотров