yur_torosyan

Юрий yur_torosyan

 
22 годаАрмения/Ереван
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
HTML верстка сайтов различной сложности с нуля качественно и в срок.

Чем я занимаюсь:

  • HTML верстка сайтов различной сложности.
  • CSS стилизация.
  • Анимация сайтов CSS/JS.
  • Адаптирую сайты под любые устройства.
^Моя верстка легко интегрируется в WordPress, Joomla, Bitrix и так далее.

Гарантия на выполненную работу. В течение двух недель после сдачи готовой верстки я исправлю все упущенные ошибки которые были незамеченными.

﻿Мои Умения:

  • HTML
  • CSS
  • JS
  • SCSS/SASS
  • Flexbox
  • БЭМ

Мои контакты:

﻿E-Mail: ﻿[email protected]

﻿Viber: ﻿+37477208482

﻿WhatsUp: +37477208482

﻿Telegram: yur_torosyan

Образование: средняя профессиональная.

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Портфолио: ﻿

^Работаю без предоплаты. Все оплаты будут после одобрения роботы заказчиком.

WordPressВерстка сайтаHTMLCSSJoomla