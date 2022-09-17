Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт46 заявок1190 просмотров

Была куплена готовая тема https://themeforest.net/item/prox-html5-admin-template/29297332

На ней сделан сайт https://napravlenie-vostok.ru/

Но по нему поступила обратная связь, что он выглядит не так серьезно как у конкурентов:

https://stablepay.ru/

https://easypay.world/

Нужно внести изменения в дизайн/верстку таким образом, чтобы придать главной странице сайта значительно более солидный вид.

HTML
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