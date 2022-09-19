nprvln_vstk

Требуется обновить дизайн и верстку сайта, чтобы он выглядел более серьезно и презентабельно. На основе купленной темы необходимо внести изменения, учитывая обратную связь пользователей и сравнение с конкурентами. Цель – сделать главную страницу более солидной.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей
- $30HTML-верстка1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $100HTML-верстка27 заявокЗакрыт3 года назад
- $85
Требуется внести изменения в дизайн и верстку сайта, чтобы повысить его серьезность и презентабельность. Необходимо сделать главную страницу более солидной, ориентируясь на примеры конкурентов. Используйте готовую тему для доработки внешнего вида.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется внести изменения в дизайн и верстку главной страницы сайта, чтобы сделать его более серьезным и презентабельным. Исходная тема была куплена на ThemeForest, и необходимо адаптировать ее под более солидный имидж, учитывая отзывы пользователей и внешний вид сайтов конкурентов.HTML-верстка46 заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$210
10 баллов
3 года назад
HTML
Заказчик регулярно поддерживал связь в процессе разработки и четко отвечал на все вопросы. Закончили в сроки без каких либо запинок в производственном процессе.