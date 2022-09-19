nprvln_vstk

Илья nprvln_vstk

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

RodyaGord
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$210
10 баллов
3 года назад
Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным
HTML
Заказчик регулярно поддерживал связь в процессе разработки и четко отвечал на все вопросы. Закончили в сроки без каких либо запинок в производственном процессе.