Привет! Я Родион, веб-дизайнер с 4+ годами опыта.
Моя специализация — создание уникальных и функциональных дизайнов для сайтов, которые решают конкретные задачи бизнеса. Использую Figma для прототипирования и проектирования, а также интегрирую дизайн с современными фреймворками, такими как Vue.js и Nuxt 3.
Мои ключевые навыки:
Разработка дизайнов, ориентированных на конверсию.
Интеграция с Vue.js и Nuxt 3 для создания динамичных интерфейсов.
Работа с адаптивным дизайном и оптимизацией UI/UX.
Глубокая настройка элементов взаимодействия и анимаций.
Я подхожу к каждому проекту с максимальной внимательностью к деталям, срокам и ожиданиям клиентов. Вы получите не просто красивый дизайн, а эффективный инструмент для роста вашего бизнеса.
Portfolio: https://dribbble.com/Rodyaya
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rodion-hordienko-8a3090232/
Telegram: @RodyaYa
Instagram: rodionhordiienko
E-mail: [email protected]
Портфолио
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