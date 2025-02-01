Дизайн и верстка сайтов

Привет! Я Родион, веб-дизайнер с 4+ годами опыта.

Моя специализация — создание уникальных и функциональных дизайнов для сайтов, которые решают конкретные задачи бизнеса. Использую Figma для прототипирования и проектирования, а также интегрирую дизайн с современными фреймворками, такими как Vue.js и Nuxt 3.

Мои ключевые навыки:

Разработка дизайнов, ориентированных на конверсию.

Интеграция с Vue.js и Nuxt 3 для создания динамичных интерфейсов.

Работа с адаптивным дизайном и оптимизацией UI/UX.

Глубокая настройка элементов взаимодействия и анимаций.

Я подхожу к каждому проекту с максимальной внимательностью к деталям, срокам и ожиданиям клиентов. Вы получите не просто красивый дизайн, а эффективный инструмент для роста вашего бизнеса.

Portfolio: https://dribbble.com/Rodyaya

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rodion-hordienko-8a3090232/

Telegram: @RodyaYa

Instagram: rodionhordiienko

E-mail: [email protected]