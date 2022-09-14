Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка82 просмотра

Была куплена готовая тема https://themeforest.net/item/prox-html5-admin-template/29297332

На ней сделан сайт https://napravlenie-vostok.ru/

Но по нему поступила обратная связь, что он выглядит не так серьезно как у конкурентов:

https://stablepay.ru/

https://easypay.world/

Нужно внести изменения в дизайн/верстку таким образом, чтобы придать главной странице сайта значительно более солидный вид.

HTML
3 года назад
nprvln_vstk
Илья 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

RodyaGord
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$85
4 дня
Escrow
Заказчик регулярно поддерживал связь в процессе разработки и четко отвечал на все вопросы. Закончили в сроки без каких либо запинок в производственном процессе.

Заявки фрилансеров

RodyaGord
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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