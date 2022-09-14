Была куплена готовая тема https://themeforest.net/item/prox-html5-admin-template/29297332

На ней сделан сайт https://napravlenie-vostok.ru/

Но по нему поступила обратная связь, что он выглядит не так серьезно как у конкурентов:

https://stablepay.ru/

https://easypay.world/

Нужно внести изменения в дизайн/верстку таким образом, чтобы придать главной странице сайта значительно более солидный вид.