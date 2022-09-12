Дизайн и верстка для сайта

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Закрыт13 заявок451 просмотр

Добрый день.

Необходим дизайн и верстка

из страниц нужно:

Главная,

страница тура,

страница базы,

список (рубрика с базами и турами),

страница поиска

Использовать необходимо существубщий плагин для WP

WordPress
3 года назад
rogua
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Дизайн сайтов
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