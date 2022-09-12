Требуется разработка дизайна лендинга на 6 блоков с попапом, посвященного продаже ножей ручной работы. Важно учесть тематику и привлечь внимание клиентов.
Дизайн и верстка для сайта
Добрый день.
Необходим дизайн и верстка
из страниц нужно:
Главная,
страница тура,
страница базы,
список (рубрика с базами и турами),
страница поиска
Использовать необходимо существубщий плагин для WP
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