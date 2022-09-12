Ищется дизайнер для создания макета сайта на тему услуги заточки ножей. Дизайн должен быть размещен на Figma. Используйте оригинальные фотоснимки для оформления. Услуга включает заточку всех видов ножей, от перочинных до японских. Цена обсуждаема.