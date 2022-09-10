Требуется разработка дизайна лендинга "Кухни на заказ" на 20 экранов в Figma. Необходимо прорисовать макеты для десктопа (1920px) и мобильной версии (320px), включая страницу Спасибо, всплывающие формы и мобильное меню. Бюджет и сроки обсуждаемы.