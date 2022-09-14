Лендинг по продаже чая для похудения

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Закрыт62 заявки733 просмотра

Привет!

Ищу дизайнера с опытом создания лендингов для арбитражных сеток.

Нужно создать привлекающий, продающий сайт для реализации чая для похудения. Срок до 7 дней.

Скидывайте ваши работы в этой или смежной тематике - я буду выбирать из понравившихся.

Прототип и тз скину исполнителю.

Спасибо!

3 года назад
gr3ko
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Лучший веб-дизайнер апреля
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