Ищется опытный веб-дизайнер для разработки дизайна лендинга в Figma. Необходимо создать 10 блоков с акцентом на UI/UX для сайта разработки под ключ. Требуются два брейкпоинта для десктопа и телефонов. Примеры работ и сроки исполнения обязательны.
Лендинг по продаже чая для похудения
Привет!
Ищу дизайнера с опытом создания лендингов для арбитражных сеток.
Нужно создать привлекающий, продающий сайт для реализации чая для похудения. Срок до 7 дней.
Скидывайте ваши работы в этой или смежной тематике - я буду выбирать из понравившихся.
Прототип и тз скину исполнителю.
Спасибо!
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