Привет!

Ищу дизайнера с опытом создания лендингов для арбитражных сеток.

Нужно создать привлекающий, продающий сайт для реализации чая для похудения. Срок до 7 дней.

Скидывайте ваши работы в этой или смежной тематике - я буду выбирать из понравившихся.

Прототип и тз скину исполнителю.

Спасибо!