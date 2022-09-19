Сделать макет страницы для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки562 просмотра

Есть работающий лендинг vsevarianty.com.

В сочетающимся с ним стиле надо разработать для него дизайн ещё одной (внутренней) страницы, для последующей верстки.

Информация, которая должна быть на странице, прилагается к заказу (компоновка страницы на усмотрение дизайнера).

3 года назад
natubernat
Анатолий 
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3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

paskal85
39 лет
13 лет в сервисе
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год назад
3 года назад
$20
3 дня
Escrow
Сделано всё быстро и на очень высоком уровне.
Спасибо за проект! Четкая постановка задачи и хорошая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!

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