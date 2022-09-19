Есть работающий лендинг vsevarianty.com.

В сочетающимся с ним стиле надо разработать для него дизайн ещё одной (внутренней) страницы, для последующей верстки.

Информация, которая должна быть на странице, прилагается к заказу (компоновка страницы на усмотрение дизайнера).