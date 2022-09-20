Ищется дизайнер для разработки лендинга, посвященного продаже чая для похудения. Сайт должен быть привлекательным и продающим, с опытом в арбитражных сетках. Срок выполнения - 7 дней. Поделитесь портфолио работ в данной или смежной тематике. Прототип и техническое задание будут предоставлены исполнителю.
Закончить дизайн сайта в PSD, 80% работы выполненно
Дизайн в сайта в PSD формате. Задача:
- без предоплат, только безопасная сделка на бирже
- закончить дизайн
- наглядное ТЗ
- интересует дизайнер с опытом в crypto, nft, eCommerce индустрии
- большая просьба, оставляйте ник в телеграм для обратной связи
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