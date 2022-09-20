Закончить дизайн сайта в PSD, 80% работы выполненно

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок419 просмотров

Дизайн в сайта в PSD формате. Задача:

  • без предоплат, только безопасная сделка на бирже
  • закончить дизайн
  • наглядное ТЗ
  • интересует дизайнер с опытом в crypto, nft, eCommerce индустрии
  • большая просьба, оставляйте ник в телеграм для обратной связи
NFT
3 года назад
Timurcoz
37 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
$17
3 дня
Escrow
Отличный дизайнер, вежливая, внимательная, ответственная. Рекомендую
Отличный, отзывчивый заказчик, однозначно рекомендую. Спасибо за интересный проект

Заявки фрилансеров

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрій
 
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3 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад
Надежда
 
28 лет
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2 года назад
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Павел
 
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2 отзыва
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Аліна
 
21 год
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2 года назад
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Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
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6 месяцев назад
1 отзыв
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Вадим
 
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