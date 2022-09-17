Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.