Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.
Преобразуйте 28 веб-страниц, сделанных в Figma, в рабочий HTML
Your task is to convert 28 web pages made in Figma into working HTML (no internal coding!).
* HTML must be pixel perfect to match the design in Figma on any screen.
* HTML must have support for any screens (mobile and desktop).
* All pop-ups should open when the button is clicked.
Figma attached.
All screens are as images so you can do your calculations.
https://drive.google.com/file/d/11l5ErsVKxHJYM1bQ1xroAHTd5gCWnmIM/view?usp=sharing
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