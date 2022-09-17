Преобразуйте 28 веб-страниц, сделанных в Figma, в рабочий HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок1303 просмотра

Your task is to convert 28 web pages made in Figma into working HTML (no internal coding!).

* HTML must be pixel perfect to match the design in Figma on any screen.

* HTML must have support for any screens (mobile and desktop).

* All pop-ups should open when the button is clicked.

Figma attached.

All screens are as images so you can do your calculations.

https://drive.google.com/file/d/11l5ErsVKxHJYM1bQ1xroAHTd5gCWnmIM/view?usp=sharing

FigmaHTML
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