Вёрстка дизайна с Figma на WordPress

$163
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок1526 просмотров

Работы не много 

Бюджет 10000 руб

Кто возьмётся прямо сейчас заплачу больше 

СРОЧНО!

Срок выполнения 5 дней

FigmaWordPress
3 года назад
St1zy
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Никита
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артур
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Арман
 
23 года
3 года в сервисе
Был
21 день назад
12 отзывов(-2)
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Никита
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Заур
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Дильшод
 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Ярослав
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Тимофей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ратмир
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
25 отзывов
3 года назад
Максим
 
21 год
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
11 отзывов
3 года назад
Немченко
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 отзыва
3 года назад
Олександр
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад
Роман
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
8 отзывов
3 года назад
Ксения
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Егор
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
41 отзыв(-1)
3 года назад
Андрей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Сергей
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
73 отзыва
3 года назад
Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Андрей
 
43 года
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Константин
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Вёрстка лэндинга на webflow

    $150

    Ищется специалист для вёрстки лэндинга на платформе Webflow. Необходимо использовать готовый макет из Figma и добавить небольшие анимации. Задача включает в себя точное воспроизведение дизайна и создание интерактивных элементов.

    FigmaWebflow
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка по макетам фигмы

    $50

    Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Важно соблюдать дизайн и обеспечить адаптивность страниц для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно изменить код на БЭМ и добавить микрозаметки

    Требуется переписать существующий HTML-код с учетом методологии БЭМ и добавить микрозаметки для улучшения понимания кода. Проект включает HTML, CSS и немного JavaScript. Код нуждается в доработке для повышения его качества и читаемости.

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать 2 простые страницы для телефонов iOS

    $10

    Требуется сверстать две простые страницы для телефонов iOS согласно предоставленным скриншотам. Страницы должны иметь минимальный вес, корректно отображаться на всех расширениях экранов iOS и обеспечивать постоянное отображение кнопок без необходимости прокрутки. Тексты будут предоставлены. Срок выполнения - до понедельника 18.09.

    iOS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать верстку на проект

    Требуется разработка одностраничного приложения (SPA) с использованием API. Необходимо реализовать функционал авторизации с разделением по ролям, создание, редактирование и удаление данных. Также требуется возможность редактирования карточки (визитки) с помощью перетаскивания элементов, отправка карточки в API и печать. Готовые скрипты могут быть использованы.

    Node.js
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать верстку на проект

    Требуется разработка одностраничного приложения (SPA) с использованием API. Необходимо реализовать функционал авторизации, управление данными (создание, редактирование, удаление), редактирование карточек через перетаскивание элементов и возможность отправки карточки в API для печати. Готовые скрипты могут быть использованы.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать сайт на тильде

    Необходимо сверстать сайт на платформе Тильда, используя готовый дизайн из Фигмы. Проект включает 8 страниц с 6-11 блоками на каждой, некоторые блоки повторяются. Также требуется прописать мета-теги для каждой страницы.

    FigmaTilda
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется фронтэнд на react (Next)

    Ищется фронтэнд-разработчик для создания интерфейса на React (Next) с использованием дизайна из AdobeXD. Необходима интеграция с бэкэндом на Laravel. Техническое задание и дизайн готовы. Работа в команде с бэкэнд-разработчиком.

    Laravel
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад