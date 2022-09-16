Вёрстка дизайна с Figma на WordPress

Требуется разработка одностраничного приложения (SPA) с использованием API. Необходимо реализовать функционал авторизации с разделением по ролям, создание, редактирование и удаление данных. Также требуется возможность редактирования карточки (визитки) с помощью перетаскивания элементов, отправка карточки в API и печать. Готовые скрипты могут быть использованы.