Разработка современных, быстрых и качественных веб-сайтов | Натяжка на WordPress
➤ Здравствуйте, меня зовут Константин. Разработкой сайтов я занимаюсь с 2019 года.
➤ Работая со мной вы получаете: современный, быстрый, адаптивный и кроссбраузерный сайт
➤ Почему именно я?
- Учту все ваши пожелания
- Буду поддерживать связь на протяжении всей работы
- На каждом этапе разработки предоставляю отчёты
- Бесплатные правки на протяжении 1 месяца (Далее выполню все ваши доработки на договорной основе)
- Адаптация включена в стоимость работы
- HTML5
- CSS3/SCSS/SASS
- JavaScript
- Работа с макетами в Avocode и Figma
- Адаптивная вёрстка
- PixelPerfect
- БЭМ
- Gulp4
- Git/GitPages
- Установка, настройка и натяжка на Wordpress
- Реализация модальных окон, слайдеров, форм обратной связи, анимаций и т.д.
Телеграм: @ZayRexan
Я против войны в Украине!