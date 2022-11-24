ZayRexan

Константин ZayRexan

 
23 годаРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка современных, быстрых и качественных веб-сайтов | Натяжка на WordPress

﻿➤ Здравствуйте, меня зовут Константин. Разработкой сайтов я занимаюсь с 2019 года.

➤ Работая со мной вы получаете: современный, быстрый, адаптивный и кроссбраузерный сайт

➤ Почему именно я?

  • Учту все ваши пожелания
  • Буду поддерживать связь на протяжении всей работы
  • На каждом этапе разработки предоставляю отчёты
  • Бесплатные правки на протяжении 1 месяца (Далее выполню все ваши доработки на договорной основе)
  • Адаптация включена в стоимость работы
Технологии которыми я владею:

  • HTML5
  • CSS3/SCSS/SASS
  • JavaScript
  • Работа с макетами в Avocode и Figma
  • Адаптивная вёрстка
  • PixelPerfect
  • БЭМ
  • Gulp4
  • Git/GitPages
  • Установка, настройка и натяжка на Wordpress
  • Реализация модальных окон, слайдеров, форм обратной связи, анимаций и т.д.
Связь:

﻿Телеграм: @ZayRexan﻿

JavascriptWordPressFigmaSCSSSASS