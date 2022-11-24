Разработка современных, быстрых и качественных веб-сайтов | Натяжка на WordPress

﻿➤ Здравствуйте, меня зовут Константин. Разработкой сайтов я занимаюсь с 2019 года.

➤ Работая со мной вы получаете: современный, быстрый, адаптивный и кроссбраузерный сайт

➤ Почему именно я?

Учту все ваши пожелания

Буду поддерживать связь на протяжении всей работы

На каждом этапе разработки предоставляю отчёты

Бесплатные правки на протяжении 1 месяца (Далее выполню все ваши доработки на договорной основе)

Адаптация включена в стоимость работы

HTML5

CSS3/SCSS/SASS

JavaScript

Работа с макетами в Avocode и Figma

Адаптивная вёрстка

PixelPerfect

БЭМ

Gulp4

Git/GitPages

Установка, настройка и натяжка на Wordpress

Реализация модальных окон, слайдеров, форм обратной связи, анимаций и т.д.

Связь:

﻿Телеграм: @ZayRexan﻿