ЛЮБЛЮ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ: )
Цель - оставить каждого клиента довольным.
Занимаюсь вёрсткой, натяжкой сайтов на Wordpress, делаю сайты на React любой сложности и любого объёма. Всё качественно и в срок!
Технологии которые я использую:1. HTML, CSS, JS
2. JQUERY
3. FIGMA, Photoshop;
4. SCSS;
5. GIT;
8. БЭМ;
9. Gulp;
10. Flexbox, Grid;
11. Slick slider / Swiper slider;
12. Pixel perfect;
13. Семантика;
14. React/React hooks;
15. Redux;
Почему именно я:
1. Всегда делаю всё до конца.
2. Выполняю всё в срок.
3. Всегда на связи с вами.
4. Качественный и удобный код.
Что вы экономите, работая со мной:
1. Деньги! Необязательно тратить деньги на дополнительный дизайн адаптив, т.к я сам сделаю вам его, что сэкономит ваши деньги!
2.Нервы. Правки, пожелания и любые вопросы от вас, если вы что то забудете, но потом вспомните, я бесплатно сделаю это вам!
3.Своё драгоценное время. Вы можете не расписывать тех. задание, потому что я сам, без вопросов, сделаю всё на своём опыте!
Как связаться со мной:
Telegram: https://t.me/jaban0
Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
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