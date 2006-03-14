ЛЮБЛЮ ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ: )

Цель - оставить каждого клиента довольным.



Занимаюсь вёрсткой, натяжкой сайтов на Wordpress, делаю сайты на React любой сложности и любого объёма. Всё качественно и в срок!



Технологии которые я использую:1. HTML, CSS, JS



2. JQUERY

3. FIGMA, Photoshop;

4. SCSS;

5. GIT;

8. БЭМ;

9. Gulp;

10. Flexbox, Grid;

11. Slick slider / Swiper slider;

12. Pixel perfect;

13. Семантика;

14. React/React hooks;

15. Redux;



Почему именно я:

1. Всегда делаю всё до конца.

2. Выполняю всё в срок.

3. Всегда на связи с вами.

4. Качественный и удобный код.



Что вы экономите, работая со мной:

1. Деньги! Необязательно тратить деньги на дополнительный дизайн адаптив, т.к я сам сделаю вам его, что сэкономит ваши деньги!



2.Нервы. Правки, пожелания и любые вопросы от вас, если вы что то забудете, но потом вспомните, я бесплатно сделаю это вам!



3.Своё драгоценное время. Вы можете не расписывать тех. задание, потому что я сам, без вопросов, сделаю всё на своём опыте!

Как связаться со мной:

Telegram: https://t.me/jaban0

Почта: [email protected]