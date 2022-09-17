Дизайнер закончил свою работу, нужен верстальщик, чтобы этот дизайн натянул на вордпресс.

дизайн для декстоп и мобильной версии. Сайт простой несколько страниц, можете посмотреть на прикрепленном скриншоте (мобильная версия) одна страница маленький магазин - продажа курсов, где после оплаты скрытый раздел доступен. Скрытый раздел может дольше делаться 7 дней.

на все 7 дней. оформляется договор.