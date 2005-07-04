nurkeevbekzhan

ЧТО ДЕЛАЮ?
Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.
НАВЫКИ
Верстка: Gulp, HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery.
Программирование: JavaScript
Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL.
Системы управления контентом: Joomla, WordPress, Битрикс и др.
СХЕМА РАБОТЫ
Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв
Услуги, предоставляемые клиентам:
Разработка:
-интернет-магазинов,
-корпоративных сайтов,
-лендингов,
-блогов,
-сайт-визитка,
-уникального сайта;
Адаптивная и валидная верстка страниц.
Установка сайта на CMS WordPress.
Адаптация сайта под мобильные устройства.
Установка сайта на хостинг и его настройка.
Оптимизация под поисковые системы.
Обращаясь ко мне Вы всегда получите качественную работу.
Разрабтаю современный дизайн, который будет хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана.
Грамотно и удобно структурирую файлы.
Даю ежедневный отчет по выполнению работы.
Пишите – и с удовольствием займусь Вашим проектом!
Почта - [email protected]
Телеграм - https://t.me/Nurkeevkoi