nurkeevbekzhan

Веб разработчик . Верстка сайта

ЧТО ДЕЛАЮ?

Создание сайтов любой сложности, работа с различными системами управления контентом. На выходе гарантирую правильный код, оптимизированный сайт.

НАВЫКИ

Верстка: Gulp, HTML5 ( PUG ), CSS3 ( SASS / SCSS ), Bootstrap, jQuery.

Программирование: JavaScript

Базы данных: MySQL, MySQLi, PostgreSQL.

Системы управления контентом: Joomla, WordPress, Битрикс и др.

СХЕМА РАБОТЫ

Предварительная заявка --- Изучение техзадания ---- Окончательная заявка --- Безопасная сделка / Предоплата 50% --- Работа --- Оплата 50% --- Все исходники, пароли, логины и тд. --- Отзыв

Услуги, предоставляемые клиентам:

Разработка:

-интернет-магазинов,

-корпоративных сайтов,

-лендингов,

-блогов,

-сайт-визитка,

-уникального сайта;

Адаптивная и валидная верстка страниц.

Установка сайта на CMS WordPress.

Адаптация сайта под мобильные устройства.

Установка сайта на хостинг и его настройка.

Оптимизация под поисковые системы.

Обращаясь ко мне Вы всегда получите качественную работу.

Разрабтаю современный дизайн, который будет хорошо смотреться в разных браузерах и на различных разрешениях экрана.

Грамотно и удобно структурирую файлы.

Даю ежедневный отчет по выполнению работы.

Пишите – и с удовольствием займусь Вашим проектом!

Почта - [email protected]

Телеграм - https://t.me/Nurkeevkoi

Instagram - nurkeev_b