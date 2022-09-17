Разработка ПО - Сайт под ключ

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок600 просмотров

Есть сайт на джумле с недоделанными стилями и несколькими страницами. На сайте есть авторизация через социальные сети, возможность разместить пост (один раз за 90 дней), викторина, система начисления баллов, голосование за лучший пост. Нужно этот сайт перенести на новый продвинутый движок, сделать сайт адаптивным не только под различное расширение экрана монитора, но и под мобильный телефон и планшет. Дизайн оставить такой, как есть. 

Joomla
3 года назад
Nabla
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Эрик
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
287 отзывов
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
16 часов назад
66 отзывов(-2)
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка на сайте

    Необходим верстальщик для натягивания готового дизайна на WordPress. Проект включает простую HTML-верстку для десктопной и мобильной версии сайта, состоящего из нескольких страниц. На сайте будет небольшой магазин курсов с доступом к скрытому разделу на 7 дней после оплаты. Оформляется договор на выполнение работы.

    WordPress
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта, адаптивно, предлагайте свои услуги

    $28

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта. Ожидаются предложения по стоимости услуг. Важно предоставить разумные цены для привлечения заказчика. Укажите свои навыки и опыт в верстке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстальщик для правок на сайте

    Требуется верстальщик для внесения правок в дизайн сайта. Все необходимые изображения и материалы предоставлены в Figma. Желательно наличие кодера с опытом работы на Node и Vue для совместной работы.

    FigmaNode.jsVue.js
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

    $100

    Требуется внести изменения в дизайн и верстку главной страницы сайта, чтобы сделать его более серьезным и презентабельным. Исходная тема была куплена на ThemeForest, и необходимо адаптировать ее под более солидный имидж, учитывая отзывы пользователей и внешний вид сайтов конкурентов.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Преобразуйте 28 веб-страниц, сделанных в Figma, в рабочий HTML

    Необходимо преобразовать 28 веб-страниц, созданных в Figma, в рабочий HTML. Верстка должна быть пиксель в пиксель с дизайном, поддерживать мобильные и десктопные экраны, а также включать функциональность для открытия поп-апов при нажатии кнопки. Все экраны представлены в виде изображений.

    FigmaHTML
    HTML-верстка36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка дизайна с Figma на WordPress

    $163

    Требуется выполнить вёрстку дизайна из Figma на платформе WordPress. Объем работ небольшой, срочность выполнения — 5 дней. Бюджет составляет 10000 руб, с возможностью увеличения оплаты для исполнителей, готовых приступить немедленно.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка по макетам фигмы

    $50

    Необходимо выполнить HTML-верстку по предоставленным макетам из Figma. Важно соблюдать дизайн и обеспечить адаптивность страниц для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад