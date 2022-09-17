Есть сайт на джумле с недоделанными стилями и несколькими страницами. На сайте есть авторизация через социальные сети, возможность разместить пост (один раз за 90 дней), викторина, система начисления баллов, голосование за лучший пост. Нужно этот сайт перенести на новый продвинутый движок, сделать сайт адаптивным не только под различное расширение экрана монитора, но и под мобильный телефон и планшет. Дизайн оставить такой, как есть.