Полноценный многостраничный сайт на Джумле 3.9.12. Сайт выполнен в виде блога. На некоторых страницах используются стандартные стили от компонента K2, а на других - стили от компонента SP PAGE BUILDER. Я предполагаю, что нужно начинать с выбора шаблона, сразу адаптивного под мобильные телефоны и планшеты (ну и для разных мониторов), чтобы стили были одинаковые на всех страницах - сейчас там смешанная капуста. Дизайн сайта менять не нужно. Основной вид сайта имеется. Задача - реализовать качественную верстку всех страниц. Лендинг страница сделана, но может быть тоже потребует незначительных правок.