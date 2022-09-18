Собрать интерфейс на vue

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок240 просмотров

Нужно собрать интерфейс по гугл форме.  Задача подойдет и начинаещему. 

Откликайтесь пожалуйста резиденты из РФ, т.к расчитываться могу только в пределах.

Пишите ваш телеграм

Vue.js
3 года назад
alex19sh
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Заур
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Борис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка

    Требуется верстальщик для создания формы опросника на Vue или другом фреймворке. Проект интересен и связан с медициной. Подходят начинающие специалисты.

    Vue.js
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    Требуется опытный верстальщик для HTML-верстки сайта. Необходимы навыки ручной верстки с соблюдением Pixel Perfect, оптимизация кода и кроссбраузерная совместимость. Верстка должна пройти тест на скорость загрузки и корректно отображаться на всех устройствах. Обратите внимание на требования к формам и дизайну. Оплата поэтапная, после проверки каждой страницы.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка

    $1

    Требуется выполнить HTML-верстку одностраничного лендинга. Важно учитывать современные стандарты и требования к адаптивности. Ожидается качественная реализация с вниманием к деталям.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка фигмы в ларавель

    Требуется выполнить HTML-верстку дизайна сайта из Figma для проекта на Laravel. Необходима адаптивная верстка с использованием Bootstrap 5. Важно учесть все элементы дизайна и обеспечить корректное отображение на различных устройствах.

    BootstrapFigmaLaravel
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка главной и внутренней страницы сайта на Opencart

    $90

    Необходимо переверстать главную и внутреннюю страницы интернет-магазина на Opencart по новым макетам. Предоставляются макеты в Figma и доступ к сайту. Ожидается качественная HTML-верстка с учетом всех деталей.

    FigmaOpencart
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка ПО - Сайт под ключ

    $500

    Требуется перенос сайта с Joomla на новый продвинутый движок. Необходимо доработать стили, сделать сайт адаптивным для разных устройств, сохранив текущий дизайн. Функционал включает авторизацию через соцсети, размещение постов, викторину и голосование.

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта, адаптивно, предлагайте свои услуги

    $28

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта. Ожидаются предложения по стоимости услуг. Важно предоставить разумные цены для привлечения заказчика. Укажите свои навыки и опыт в верстке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстальщик для правок на сайте

    Требуется верстальщик для внесения правок в дизайн сайта. Все необходимые изображения и материалы предоставлены в Figma. Желательно наличие кодера с опытом работы на Node и Vue для совместной работы.

    FigmaNode.jsVue.js
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать внешний вид сайта более серьезным/презентабельным

    $100

    Требуется внести изменения в дизайн и верстку главной страницы сайта, чтобы сделать его более серьезным и презентабельным. Исходная тема была куплена на ThemeForest, и необходимо адаптировать ее под более солидный имидж, учитывая отзывы пользователей и внешний вид сайтов конкурентов.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад