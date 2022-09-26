Адаптивная вёрстка макетов из Figma - срочно!

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок245 просмотров

Адаптивная вёрстка макетов из Figma - срочно!

Сверстать простой статический сайт 10 страниц

Срок завтра до вечера, отчёт каждые пару часов по ссылке на Вашем сервере

Оплата сразу по факту готовности, БЕЗ авансов

Бюджет 40$

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Антибот: 04124124

Figma
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Grave-Digger
26 лет
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Отличный исполнитель! Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

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