Необходимо изменить верстку многостраничного сайта на Джумле 3.9.12. Задача включает выбор адаптивного шаблона и унификацию стилей для всех страниц, чтобы избежать смешения стилей от компонентов K2 и SP PAGE BUILDER. Дизайн сайта менять не требуется, но лендинг может потребовать незначительных правок.
Адаптивная вёрстка макетов из Figma - срочно!
Адаптивная вёрстка макетов из Figma - срочно!
Сверстать простой статический сайт 10 страниц
Срок завтра до вечера, отчёт каждые пару часов по ссылке на Вашем сервере
Оплата сразу по факту готовности, БЕЗ авансов
Бюджет 40$
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Антибот: 04124124
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