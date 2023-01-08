Frontend Developer
Добрый день, опытный Fronend-разработчик. Работаю со следующим стеком технологий :React , Redux.
Вёрстка по методологии БЭМ.
Примеры реализованных проектов:
Проект на React
https://dmitriypoteryaev.github.io/Online-Clothing-Store-React-/
Проект на React+Redux
https://beer-project-64835.firebaseapp.com/
https://dmitriypoteryaev.github.io/React-Redux-drag-and-drop/
Проект по вёрстке:
https://dmitriypoteryaev.github.io/Neva_Trip/
Пример проекта с API:
https://github.com/dmitriyPoteryaev/Short-Link.Api
Мой GitHub - https://github.com/dmitriyPoteryaev
Портфолио
- Счётчик времени+ валидатор на ванильном Js35 просмотров
- Интернет-магазин на React+Redux12 просмотров
- Интернет магазин на React94 просмотра
- Вёрстка9 просмотров