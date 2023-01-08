dmitriyPoteryaev

Дмитриий Потеряев dmitriyPoteryaev

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend Developer

Добрый день, опытный Fronend-разработчик. Работаю со следующим стеком технологий :React , Redux.

Вёрстка по методологии БЭМ.

Примеры реализованных проектов:

Проект на React

https://dmitriypoteryaev.github.io/Online-Clothing-Store-React-/

Проект на React+Redux

https://beer-project-64835.firebaseapp.com/

https://dmitriypoteryaev.github.io/React-Redux-drag-and-drop/

Проект по вёрстке:
https://dmitriypoteryaev.github.io/Neva_Trip/

Пример проекта с API:
https://github.com/dmitriyPoteryaev/Short-Link.Api

Мой GitHub - https://github.com/dmitriyPoteryaev

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