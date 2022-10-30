⛏Удобные сайты с качественным адаптивом ( подходят для всех устройств ).
✍Верстаю макеты из всех популярных графических редакторов.
❄Чистый код, поддерживающийся всеми браузерами.
⌛Быстро отвечаю и могу производить правки до завершения проекта.
Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Валидная верстка, которая выдержит изменение контента
Ответственный подход к работе
Буду рад ваши вопросам.
О работе с Клиентом:- Работаю без предоплат
- Тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком
- Прежде всего качество, скорость на втором плане
- Всегда иду на контакт
- Работаю до последней правки
- Сопровождаю проект даже после его завершения
- Соблюдение стандартов W3C.
НАВЫКИ
- Верстка: Gulp
- HTML5 ( PUG )
- CSS3 ( SASS / SCSS )
- Bootstrap
- jQuery
- Figma
- Adobe XD, Photoshop
Email: [email protected]
Базы данных: MySQL.
Системы управления контентом: WordPress
Портфолио
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