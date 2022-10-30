Быстрая работа с сайтами любой сложности

⛏Удобные сайты с качественным адаптивом ( подходят для всех устройств ).

✍Верстаю макеты из всех популярных графических редакторов.

❄Чистый код, поддерживающийся всеми браузерами.

⌛Быстро отвечаю и могу производить правки до завершения проекта.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Валидная верстка, которая выдержит изменение контента

Ответственный подход к работе

 Буду рад ваши вопросам. 

О работе с Клиентом: - Работаю без предоплат

- Тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

- Прежде всего качество, скорость на втором плане

- Всегда иду на контакт

- Работаю до последней правки

- Сопровождаю проект даже после его завершения

- Соблюдение стандартов W3C.

НАВЫКИ

Верстка: Gulp

HTML5 ( PUG )

CSS3 ( SASS / SCSS )

Bootstrap

jQuery

Figma

Adobe XD, Photoshop

Email: [email protected]

Базы данных: MySQL.

Системы управления контентом: WordPress