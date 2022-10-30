dithatte

Евгений dithatte

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстрая работа с сайтами любой сложности

⛏Удобные сайты с качественным адаптивом ( подходят для всех устройств ).

✍Верстаю макеты из всех популярных графических редакторов.

❄Чистый код, поддерживающийся всеми браузерами.

⌛Быстро отвечаю и могу производить правки до завершения проекта.

Обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Валидная верстка, которая выдержит изменение контента

Ответственный подход к работе

 Буду рад ваши вопросам. 

О работе с Клиентом:

-  Работаю без предоплат

-  Тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

-  Прежде всего качество, скорость на втором плане

-  Всегда иду на контакт

-  Работаю до последней правки

-  Сопровождаю проект даже после его завершения

-  Соблюдение стандартов W3C.

НАВЫКИ

  • Верстка: Gulp
  • HTML5 ( PUG )
  • CSS3 ( SASS / SCSS )
  • Bootstrap
  • jQuery
  • Figma
  • Adobe XD, Photoshop

КОНТАКТЫ

Email: [email protected]

Базы данных: MySQL.

Системы управления контентом: WordPress