YanchikNik

Разработка сайтов на ReactJs, NextJs. Адаптивная вёрстка.
"Программист должен обладать способностью первоклассного математика к абстракции и логическому мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все, что угодно, из нуля и единиц. Он должен сочетать аккуратность бухгалтера с проницательностью разведчика, фантазию автора детективных романов — с трезвой практичностью экономиста" Академик. А.П. Ершов.
Skills:
- JS
- Typescript
- React
- NextJs
- Node.js/Express(Basic)
- PostgreSQL
- BEM
- Git
- SASS/SCSS
- Python(Basic)
- PS/Figma
- Jquery
- Планирование\Тайм-менеджмент
- Критическое мышление
- Креативность