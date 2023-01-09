YanchikNik

Разработка сайтов на ReactJs, NextJs. Адаптивная вёрстка.

"Программист должен обладать способностью первоклассного математика к абстракции и логическому мышлению в сочетании с эдисоновским талантом сооружать все, что угодно, из нуля и единиц. Он должен сочетать аккуратность бухгалтера с проницательностью разведчика, фантазию автора детективных романов — с трезвой практичностью экономиста" Академик. А.П. Ершов.

Skills:

- JS

- Typescript

- React

- NextJs

- Node.js/Express(Basic)

- PostgreSQL

- BEM

- Git

- SASS/SCSS

- Python(Basic)

- PS/Figma

- Jquery

- Планирование\Тайм-менеджмент

- Критическое мышление

- Креативность