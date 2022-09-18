Необходимо завершить верстку интернет-магазина на платформе Opencart. Дизайн готов в Фигме, требуется качественная и аккуратная HTML-верстка. Частично работа уже выполнена, но нуждается в доработке для достижения ровного и чистого результата.
Доделать верстку сайта на Opencart + PHP.
Есть интернет магазин, дизайн готовый в Фигме. Частично верстка сделана, но некачественно, требуется ровная, качественная и чистая верстка. Также адаптив под мобилки
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