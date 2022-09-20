Адаптивная верстка двух страниц

Требуется сверстать страницу под WordPress на основе дизайна из Figma для рабочего сайт-лендинга. Необходимо добавить блок меню с редактируемыми ссылками на внутренние страницы и адаптировать страницу под мобильные устройства. В предложении укажите ориентировочную цену и срок выполнения.