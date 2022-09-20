Адаптивная верстка двух страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка36 просмотров

Подробности обсудили в телеграм

3 года назад
guest_16636628272204
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

anna_bekreneva
Анна 
21 год
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо, буду обращаться ещё.
Спасибо за заказ, было приятно сотрудничать! Четкое тз, адекватные сроки и быстрая обратная связь

Заявки фрилансеров

anna_bekreneva
Анна 
21 год
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад

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